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Benzine indirim pompaya yansımadı

EPGİS, benzinin litre fiyatlarında 11 kuruş indirim yapıldığını ancak indirim kadar ÖTV’den yükseliş gerçekleştiği için mevcut fiyatın değişmeyeceğini duyurdu.

17 Temmuz 2018 Salı 20:01
Benzine indirim pompaya yansımadı

Benzinin litresine gelen 11 kuruşluk indirim fiyatlara yansımadı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) twitter’dan bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatında 11 kuruş indirime gidildiğini ancak indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:01
  1. benzin
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