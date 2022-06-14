Benzine indirim mi var? Benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları motorin, LPG fiyatı 14 Haziran 2022:
Motorin ve benzin fiyatları milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hem dünya genelinde brent petrolün fiyatının artması hem de döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz günlerde ardı ardına zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesiyle birlikte benzini indirim beklentisi de oluştu. Peki benzine indirim var mı? Benzin inecek mi? Benzin litre fiyatı ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarını gözü kulağı aynen dolar kuru ve altın fiyatlarında olduğu gibi Fed'in faiz kararında. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayına ilişkin faiz kararının yarın açıklanacak olması piyasaları bir hayli hareketlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması da yine petrol fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden olmakta. 124 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol varil fiyatındaki düşüş akaryakıt fiyatlarını takip edenleri heyecanlandırdı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 119,73 dolardan işlem görüyor. Hem petrol fiyatlarının geri çekilmesi hem de dolar kurunun aşağıya yönlü hareket ediyor olması akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini de artırdı. Peki akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzinde indirim olacak mı? Benzin litre fiyatı ne kadar? İşte güncel benzin fiyatları:
Benzine indirim mi var?
Sektöre yakın kaynaklar benzinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 97 kuruş indirim beklentisi oluştuğunu bildirdi. Fiyatlar İstanbul'da 27.61, İzmir ve Ankara'da 27.60 TL'ye inecek. Akaryakıtta 4 gün önce 10 Haziran’da gelen zamların ardından fiyatlar güncelliğini sürdürmekte. İşte güncel motorin, benzin, LPG fiyatları:
İstanbul motorin, benzin, LPG fiyatları
Motorin: 27,85 TL
Benzin: 28,45 TL
LPG: 12,41 TL
Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları
Motorin: 27,97 TL
Benzin: 28,58 TL
LPG: 12,31 TL
İzmir motorin, benzin, LPG fiyatları
Motorin: 27,98 TL
Benzin: 28,57 TL
LPG: 12,04 TL