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Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim geldi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim geldi.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 6.98 liradan 6,70 liraya, Ankara ve İzmir’de 7.05 liradan 6.77 liraya inecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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