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Ekonomi Benzine dev indirim tabelaya yansıdı
Ekonomi

Benzine dev indirim tabelaya yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 09:01:00 -
Benzine dev indirim tabelaya yansıdı

Benzinin litre fiyatına 1.90 lira indirim geldi

Uluslararası akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.90 lira indirim geldi.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 36.66 lira, Ankara'da 37.25 lira, İzmir'de 37.37 lira, Adana'da 37.70 lira, Bursa'da 37.30 lira, Antalya'da 37.88 lira, Diyarbakır'da 37.93 lira ve Trabzon'da 37.50 lira oldu.

Motorin fiyatında ise bugün bir değişikliğe gidilmedi.

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