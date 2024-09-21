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Ekonomi Benzine büyük zam! Salı günü pompaya yansıyacak!
Ekonomi

Benzine büyük zam! Salı günü pompaya yansıyacak!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 09:59:00 -
Benzine büyük zam! Salı günü pompaya yansıyacak!

Salı günü pompaya yansıyacak şekilde benzin litre fiyatına 1,20 TL zam yapılması bekleniyor.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Bu kapsamda yeni bir zam yolda.

BENZİNE 1,20 TL ZAM YOLDA

Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,20 TL zam yapılması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor. Yapılacak zamla birlikte fiyat 42.75'e çıkmış olacak.

ANKARA VE İZMİR'DE FİYAT

Ankara'da ise 41.90 olan fiyat zamla birlikte 43.10'a çıkarken, İzmir'de fiyat 42.35'ten 43.55'e çıkacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE MOTORİN FİYATLARI

Motorin litre fiyatı ise tabelalara İstanbul'da 41.74, Ankara'da 42.30, İzmir'de 42.71, olarak yansıyor.

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