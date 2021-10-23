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Ekonomi Benzine bir zam daha geliyor!
Ekonomi

Benzine bir zam daha geliyor!

Akaryakıt sektöründen alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 25 Ekim'den itibaren 44 kuruş zam gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:45:00 -
Benzine bir zam daha geliyor!

Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre, pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatına yeni bir zam geliyor. BloombergHT'nin sektörel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre benzine pazartesi gece yarısından itibaren 44 kuruş zam gelecek.

Benzin, motorin ve LPG'ye gelen son zamlar ve yeni fiyatlar

15 Ekim'de 14 kuruş zam gelmişti: 15 Ekim itibarıyla benzine 14 kuruşluk motorine ise 41 kuruşluk zam gelmişti.

18 Ekim'de motorine zam: 18 Ekim'de motorine 23 kuruşluk bir zam daha gelmişti.

Şu andaki motorin litre fiyatları: Bu tarihli zamlarla motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükselmişti.

Benzinin şu andaki litre fiyatı: Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükselmişti.

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