Benzine bir indirim daha geliyor! Benzin ve motorin, bayram tatili öncesinde adeta coştu. Bu gece yarısı motorine 34 kuruş indirim yapılması tahmin ediliyor.

Türkiye’de, akaryakıt pompa fiyatları; dolar kuru, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyat hareketlerine göre belirlenerek pompaya yansıtılıyor. Son dönemde uluslar arası piyasalarda benzinin fiyatı hızla düşüyor. Öte yandan dolardaki düşüşle de beraber benzine gelen 28 kuruşluk indirimin ardından 18 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

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