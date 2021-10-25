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Ekonomi Benzine bir büyük zam daha! Tamamı pompaya yansıyacak
Ekonomi

Benzine bir büyük zam daha! Tamamı pompaya yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 44 kuruş zam yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 17:25:00 -
Benzine bir büyük zam daha! Tamamı pompaya yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yeni benzin zammını duyurdu.

44 kuruş zam

Benzine bu gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde 44 kuruş zam geldi.

Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Benzine 16 Ekim'de 37 kuruş zam yapılmıştı.

Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

44 kuruşluk son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselmiş oldu.

 

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