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Benzine 22, motorine 14 kuruş zam ÖTV’den karşılandı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada benzine ve motorinde yapılan zamlar ÖTV düzenlemesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmadığı belirtildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:08
Benzine 22, motorine 14 kuruş zam ÖTV’den karşılandı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan litre başına benzinde 22, motorinde 14 kuruşluk zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, benzinde litrede 22, motorinde 14 kuruş fiyat artışı gerçekleştiği bildirildi. Söz konusu artış, “rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV’nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine” ilişkin Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV’si litrede 1,9569 liraya, 98 oktan benzinde 2,0789 liraya, motorinde 1,4835 liraya, LPG’de kilogramda 1,2152 liraya düşürüldü.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:08
  1. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
  2. Gelir İdaresi Başkanlığı
  3. benzine zam
  4. motorine zam
  5. ÖTV

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