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Ekonomi

Benzine 20 kuruş motorine 12 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:37:00 -
Benzine 20 kuruş motorine 12 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş, motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam geldi. Buna göre Ankara’da ortalama 5,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,99 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 5,63 liradan 5,83 liraya, İzmir’de 5,81 liradan 6,01 liraya yükseldi. Ankara’da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olurken, motorinin litresi İstanbul’da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir’de 5,46 liradan 5,58 liraya yükseldi.

 

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