Benzine 20 kuruş motorine 12 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş, motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam geldi. Buna göre Ankara’da ortalama 5,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,99 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 5,63 liradan 5,83 liraya, İzmir’de 5,81 liradan 6,01 liraya yükseldi. Ankara’da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olurken, motorinin litresi İstanbul’da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir’de 5,46 liradan 5,58 liraya yükseldi.