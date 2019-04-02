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Benzine 19 kuruş zam

02 Nisan 2019 Salı 17:45
Benzine 19 kuruş zam

ANKARA (AA) - Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 17:45
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