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Benzindeki indirim pompaya yansımadı

EPGİS, benzine dün yapılan 12 kuruş indirimin ardından şimdi de 11 kuruş indirim yapıldığını fakat ÖTV'den artış gerçekleştiği için indirimin pompa fiyatlarına yansıtılmadığını belirtti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 08:56
Benzindeki indirim pompaya yansımadı

Ancak indirim, daha önceki zamlar ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacak ve bu oranda ÖTV artacak. EPGİS, “Akaryakıt fiyatlarında indirim; 18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.” denildi.

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 08:56
  1. EKONOMİ
  2. benzine indirim

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