Benzindeki indirim pompaya yansımadı

Ancak indirim, daha önceki zamlar ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacak ve bu oranda ÖTV artacak. EPGİS, “Akaryakıt fiyatlarında indirim; 18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.” denildi.

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.