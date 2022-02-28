Benzinde beklenen indirim gelmeden zam iddiası geldi

Ekonomist Oğuz Demir, bu gece yarısından itibaren motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim beklendiğini ifade etti. Demir, 2 Mart itibariyle ise 40 ila 60 kuruş arası yeni bir zam gelme olasılığının olduğunu belirtti. Demir ayrıca, akaryakıt fiyatlarında yaşanan 'zam indirim gel giti'nin küresel piyasalardaki dolar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olduğunu söyledi.

Son zamlardan sonra akaryakıt fiyatları

Fiyat artışlarının ardından benzinin litre fiyatı Ankara’da 15,27 liradan 16,88 liraya, İstanbul’da 15,18 liradan 16,79 liraya, İzmir’de 15,29 liradan 16,90 liraya çıktı.

Motorin fiyatları ise Ankara’da ortalama 15,46 liradan 16,97 liraya, İstanbul’da 15,39 liradan 16,90 liraya, İzmir’de 15,46 liradan 16,97 liraya çıktı.