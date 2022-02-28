  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Benzinde beklenen indirim gelmeden zam iddiası geldi
Ekonomi

Benzinde beklenen indirim gelmeden zam iddiası geldi

Sektör temsilcileri, 1 Mart 2022 itibariyle motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim bekliyor. 2 Mart'ta ise motorin ve benzine yeniden 50-60 kuruş zam yapılacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 17:27:00 - 2022-02-28 17:28:19
Benzinde beklenen indirim gelmeden zam iddiası geldi

Ekonomist Oğuz Demir, bu gece yarısından itibaren motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim beklendiğini ifade etti. Demir, 2 Mart itibariyle ise 40 ila 60 kuruş arası yeni bir zam gelme olasılığının olduğunu belirtti. Demir ayrıca, akaryakıt fiyatlarında yaşanan 'zam indirim gel giti'nin küresel piyasalardaki dolar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olduğunu söyledi.

Son zamlardan sonra akaryakıt fiyatları

Fiyat artışlarının ardından benzinin litre fiyatı Ankara’da 15,27 liradan 16,88 liraya, İstanbul’da 15,18 liradan 16,79 liraya, İzmir’de 15,29 liradan 16,90 liraya çıktı.

Motorin fiyatları ise Ankara’da ortalama 15,46 liradan 16,97 liraya, İstanbul’da 15,39 liradan 16,90 liraya, İzmir’de 15,46 liradan 16,97 liraya çıktı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay