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Ekonomi Benzinde 12 kuruş indirim
Ekonomi

Benzinde 12 kuruş indirim

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:21:28 -
Benzinde 12 kuruş indirim

ANKARA (AA) – Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,91 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,79 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,86 liradan 6,74 liraya, İzmir'de 6,93 liradan 6,81 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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