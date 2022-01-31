Benzin zammı son dakika: Benzine zam gelecek mi? Motorin ne kadar oldu?
26 Ocak'ta Fed'in mart ayında faiz artıracağının işaretini vermesi ve Brent petrol fiyatları adeta çıldırdı. Cuma günü 69 sent artan Brent petrol varil fiyatı, bugün 1.28 dolar yani yüzde 1.4 oranında artışla 91.31 dolara ulaştı. Fed’in mart ayında faiz artırımına gideceğinin açıklamasının yanında Rusya-Ukrayna krizi de petrol fiyatlarının rekorlara taşıdı. Petrol fiyatlarının artması ise araç sahiplerinin benzini ve motorini zamlı alması anlamına geliyor. Brent petroldeki fiyat artışlarından sonra, benzinin ve motorinin litre fiyatına zam yolda. Peki benzine ne kadar zam var? Benzine zam gelecek mi? Motorin ne kadar oldu? Motorin zammı son dakika:
Akaryakıt zammı var mı? Akaryakıt zamlanacak mı? Cuma günü sırasıyla 91.70 ve 88.84 dolarlık varil fiyatları, Ekim 2014'ten beri en yüksek göstergeler olarak kayıtlara geçti. 6 haftadır üst üste artış gösteren petrol fiyatları, ocak ayında yüzde 17 kazanım elde etti. Bu da Şubat 2021'den bu yana en yüksek kazanım oldu.
Benzine, mazota zam mı gelecek?
Brent petroldeki fiyat artışlarından sonra, benzinin ve motorinin litre fiyatına zam yolda. İnternethaber’de yer alan habere göre, akaryakıt sektörüne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 45-50 kuruş zam yapılacak. Artışın temel nedeni ise petrol fiyatlarındaki artış. Ekonomist Oğuz Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın gece yarısından geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine 45-50 kuruş zam görünüyor.( Artışın temel nedeni ise petrol fiyatlarındaki artış" ifadelerini kullandı.