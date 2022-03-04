Benzin zammı son dakika! Benzin, motorin ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam mı gelecek?

Son dakika akaryakıt zam haberi: Rusya-Ukrayna Savaşının devam etmes en çok da petrol fiyatlarını vurdu. Brent türü petrolün varil fiyatının 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar 130 dolara kadar yükseleceği ve bu yıl ortalama 116 dolar seviyesinde seyredeceği öngörülüyor. Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta sektörüne hiç kuşkusuz zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzine, motorine yine zam mı var?

Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı. NTV'de yer alan habere göre, 5 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam bekleniyor.

Güncel benzin fiyatları-Benzin litre fiyatı ne kadar?

Bu geceki zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,98 TL'den 18,67 TL'ye, Ankara 18,08 TL'den 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,10 TL'den 18,79 TL'ye yükselecek.

Motorin ne kadar oldu?

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 18,91 TL'den 19,75 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,02 TL'den 19,86 TL'ye çıkacak.