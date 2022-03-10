Benzin zammı iptal mi edildi? Motorine zam geri mi çekildi? EPGİS’ten son dakika akaryakıt zammı açıklaması:

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.

Benzin güncel fiyatı ne kadar?

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.

Motorin ne kadar?

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

Benzin, motorin zammı neden iptal edildi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, zammın iptal nedenine ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre açıklamada, "Yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yıldız, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'in sosyal medya hesabından benzin ve motorinde bu gece yapılacağı duyurulan zammın ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesine ilişkin açıklamada bulunarak. "EPGİS bir sendika, piyasayı yanlış yönlendiriyor. Fiyatlar uluslararası piyasada belirleniyor. Yaptıkları hukuken yanlış, EPGİS ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.