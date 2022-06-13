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Ekonomi Benzin zamlarına çarpıcı yorum! Veysel Eroğlu, kayınpederiyle yaşadığı olayı anlattı
Ekonomi

Benzin zamlarına çarpıcı yorum! Veysel Eroğlu, kayınpederiyle yaşadığı olayı anlattı

Orman ve Su işleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, benzin zamları nedeniyle şikayet edenlere kayınpederiyle yaşadığı hikaye üzerinden cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:07:00 -
Benzin zamlarına çarpıcı yorum! Veysel Eroğlu, kayınpederiyle yaşadığı olayı anlattı

Benzin ve motorine son dönemde art arda gelen zamlar, vatandaşları iyice zorlamaya başladı. Zamlar nedeniyle hükümet cephesinden de zaman zaman açıklamalar geliyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, zamlar nedeniyle şikayet edenlere kayınpederi ile yaşadığı anı üzerinden yanıt verdi.

Afyon Postası'nın haberine göre, hastane kuyruklarından ve IMF'ten alınan borçtan bahseden Eroğlu, "Uzaydan İstanbul'daki akaryakıt kuyruklarının çekildiğini biliyorum. Akaryakıt pahalı ama sebebi biz değiliz. Dua edin, bol akaryakıt çıksın. Bu bize dışarıdan geliyor. Az önce Ali Bey söyledi. 3 kat fiyatlar arttı. Doğalgaz aldı başını gitti. Ama Allah'a şükürler olsun geçmişte olduğu gibi akaryakıt kuyruklarının uzaydan fotoğrafı çekilmedi" dedi.

Eroğlu, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben eski Türkiye diyeceğim, kayın pederimle yolda gelirken benzin bitti. Bütün istasyonlara girdik benzin yok. İş makinesi var o bölgede ondan rica ettik bir miktar aldık Afyon'a böyle geldik."

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