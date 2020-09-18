  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Benzin ve motorine zam
Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:53:49 -
Benzin ve motorine zam

ANKARA (AA) - Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,93 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,88 liraya, İzmir'de 6,67 liradan 6,95 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,04 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,74 liradan 5,99 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 6,07 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu'na sert tepki
Gündem

Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki geldi.

Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor

Rusya'da yayın yapan 'Free News' isimli haber sitesi Türkiye'nin Turan Ordusu'nu kurma fikrini adım adım gerçekleştirdiğini yazdı.
Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!
Gündem

Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Nutella’nın sosyal medyadaki ‘helal değiliz’ skandalından sonra Ordu Belediye Başkanı ve eski bakan Hilmi Güler çok ses getiren bir paylaşım..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı