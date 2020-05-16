Benzin ve motorine zam
Ankara’da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 5,63 lira olurken, İstanbul’da 5,40 liradan 5,49 liraya, İzmir’de 5,58 liradan 5,67 liraya yükseldi.
Ankara’da ortalama 5,24 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,35 lira olurken, İstanbul’da 5,16 liradan 5,27 liraya, İzmir’de 5,27 liradan 5,38 liraya çıktı. Sık sık değişime uğrayan akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.