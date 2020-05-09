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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:08:00 -
Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara’da ortalama 5,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,51 liradan 5,66 liraya, İzmir’de 5,68 liradan 5,83 liraya yükselecek. Ankara’da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5,15 liradan 5,28 liraya, İzmir’de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek.

 

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