Benzin ve motorine son dakika indirim mi geliyor? Benzine indirim var mı?

Benzine indirim ne zaman gelecek? Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi dolar kuru ve Brent petrolün yükselişine beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarının artmasına paralel olarak da akaryakıt fiyatlarına da yandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yaptığı açıklamada, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira oldu.

Benzin motorin litre fiyatı ne kadar?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkisiyle petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından benzine 1 lira 61 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam yapılmıştı. Ancak bu şimdi de enerji piyasasından indirim açıklaması geldi. Yapılan zam ile Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükseldi.

Benzin ve motorine indim gelecek mi?

Rusya'nın tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansırken, bu kez indirim açıklaması geldi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberinde, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine 96 kuruş, benzine ise 81kuruş indirim geleceği ifade edildi.

Benzini indirim ne zaman?

Motorin indirimi ne zaman? Benzin ve motorine yapılacak indirim iddiaları sonrası benzine ve motorine indirim ne zaman olacak? sorusu da sorulmaya başlandı. Benzin ile motorin indirimi pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olacağı iddia edildi. Motorindeki indirimin tamamı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı ÖTV'ye gidecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.