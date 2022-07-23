Benzin ve motorine kallavi indirim! Araç sahiplerine büyük müjde geldi
Araç sahiplerinin beklediği müjdeli haber geldi. Son dakika bilgisine göre, 26 Temmuz Salı günü gece yarısından itibaren benzin ve motorine çifte indirim yapılacak. Benzinin litresine 1.20, motorinin litresine 1.68 kuruşluk indirim olacak.
Araç sahiplerinin beklediği müjdeli haber geldi. Son dakika bilgisine göre, 26 Temmuz Salı günü gece yarısından itibaren benzin ve motorine çifte indirim yapılacak. Benzinin litresine 1.20, motorinin litresine 1.68 kuruşluk indirim olacak.
LPG grubunda ise henüz indirim haberi gelmedi.
İşte güncel ve indirimli benzin ve motorin fiyatları...
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 22,69 lira iken, yapılacak indirimle 21.49 TL'ye inecek...
İstanbul'da motorinin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 liradan 23.72 TL'ye inecek.
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 22,68 liradan 21.48 TL'ye inecek.
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 liradan 23,75 TL'ye inecek.
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 lira...
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 liradan 21,60 TL'ye düşecek.
Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 liradan 23,88 TL'ye düşecek.
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL...
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 liradan 21,62 TL'ye düşecek.
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 liradan 23,82 TL'ye düşecek.
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL...