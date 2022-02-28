Benzin ve motorine indirim oldu mu? Benzine ne kadar indirim olacak?

Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş dolar kurunu doğrudan etkilerken Brent petrolün yükselişi tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişi de beraberinde getirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası petrol fiyatlarındaki 105 dolarlık aşırı yükseliş, pompa fiyatlarına benzinde 1,61 TL motorin de ise 1,51 zam olarak yansımıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlamış olmasıyla birlikte yükselen petrol fiyatları yeniden aşağıya çekildi. Petrolün varil fiyatındaki düşüşle beraber benzin ve motorin de pompa fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. Peki benzine indirim var mı? Motorin fiyatı düşecek mi?

Benzin ve motorine indirim olacak mı?

Akaryakıt fiyatlarına indirimle ilgili açıklama yapan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, benzin ve motorine indirim beklediklerini ama indirim oranı hakkında net bir rakam veremeyeceklerini ifade etti. Sektör temsilcileri ise motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim bekliyor.

Benzin ve motorin ne kadar?

EPGİS tarafından açıklanan 25 Şubat tarihli zammın ardından 26 Şubat Cumartesi gününden itibaren Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıktı.