Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzinde litre fiyatında 2 lira 23 kuruş, motorinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatlarında hafta içinde yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarında da indirim bekleniyor.
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrolün varil fiyatı 93.72 dolara geriledi
ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,72 dolara kadar geriledi.