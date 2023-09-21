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Dünya Benzin ve motorine flaş yasak! Resmen duyurdular
Dünya

Benzin ve motorine flaş yasak! Resmen duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-09-21 18:50:00 -
Benzin ve motorine flaş yasak! Resmen duyurdular

Rusya, iç piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla benzin ve motorin ihracatını yasaklama kararı aldı.

Rusya benzin ve motorin ihracatını geçici olarak yasakladı. Yasak bugünden itibaren geçerli olacak. Rus hükümeti, iç piyasayı istikrara kavuşturmak amacıyla benzin ve dizel ihracatına geçici kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Bir iki haftadır ülkede akaryakıta yasak ya da ağır gümrük tartışılıyordu. Hükümetten yapılan açıklamada, "Geçici kısıtlamalar yakıt piyasasının doymasına yardımcı olacak ve bu da tüketiciler için fiyatları düşürecektir. Daha önce akaryakıt piyasasındaki durumu istikrara kavuşturmak için hükümet, emtia borsasında motor benzini ve dizel yakıt tedarik miktarlarını artırmıştı. Tarımsal üreticilerin ihtiyaçları için yakıt alımlarının günlük olarak izlenmesi ve miktarların hızlı bir şekilde ayarlanması da sağlanmıştır." denildi.

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