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Ekonomi Benzin ve motorine bir zam daha!
Ekonomi

Benzin ve motorine bir zam daha!

EPGİS, bu geceden geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 16:47:00 -
Benzin ve motorine bir zam daha!

Benzin ve motorine yeni zam geldi. EPGİS’in yaptığı açıklama göre benzine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldi. Zam, bu geceden itibaren geçerli olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı 19,34 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 18,68 liradan 19,25 liraya, İzmir'de 18,80 liradan 19,37 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 19,86 liradan satılan motorinin litre fiyatı 21,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya, İzmir'de 19,86 liradan 21,30 liraya çıkacak.

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