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Benzin ve motorin için zam istemi!

Akaryakıtta, 17 Mayıs’tan bu yana ''eşel mobil'' uygulamasıyla ücretler sabit tutuluyor.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:40
Benzin ve motorin için zam istemi!

Habertürk muhabari Olcay Aydilek'in aktardığı habere göre; bu uygulama devam ederken, akaryakıtta fiyatları etkileyebilecek önemli bir talep gündeme geldi. Akaryakıt sektörü, ürünlerin temininden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar maliyet ve karlarını içeren marjlarında artış istiyor.

Sektör, bu konudaki talebini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na da iletti. Sektör kaynakları, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’dan randevu istediklerini belirtti. Kaynaklar, “Nakliye, işçilik ve cari harcamalarımız arttı. Marjlarda düzenleme yapılmalı” dedi.

EPDK, akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayi marjlarını belirlerken referans ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’ya bakıyor. Kurum, bu ülkelerin ortalamasını alarak, Türkiye’deki marjların belli bir düzeyde oluşmasını sağlıyor. Halen, dağıtım şirketi ve bayi payı litre başına benzin ve motorinde toplam 55-60 kuruş düzeyinde seyrediyor. Marj artışı benzin ve motorinde zam anlamına geliyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:40
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  • ERDARERDAR6 sa önce
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