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Benzin ve motorin fiyatlarına zam kapıda

Uluslararası alanda İran odaklı yaşanan gerilim petrol ve akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarına 30-31 kuruş, motorin fiyatlarına ise 20-21 kuruş arasında zam yapılması bekleniyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
Benzin ve motorin fiyatlarına zam kapıda

Uluslararası alanda İran odaklı yaşanan gerilimler, petrol ve akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Uluslarası piyasalarda benzinin ton fiyatı 633 dolardan 684 dolara, motorinin ton fiyatı ise 583 dolardan 611 dolara kadar yükseldi. 

Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına gelmesi beklenen 15-20 kuruş aralığında olan zam bu hafta 30-31 kuruşa kadar yükseldi. Motorin fiyatlarına da 20-21 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor.

Benzine gelmesi beklenen 30-31 kuruşluk zammın pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul'da 6,97 liradan satılan benzin fiyatı 7 lirayı aşarak 7,27-7,28 liraya yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin 7,35-7,36 lira olması bekleniyor.

Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen 20-21 kuruşluk zammın pompaya yansıması halinde İstanbul'da 6,31 liradan satılan motorinin 6,51-6,56 liraya yükselmesi bekleniyor. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6,39 liradan satılan motorinin 6,59-6,60 liraya yükselecek.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. benzin
  5. motorin

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  • emin sayanemin sayan13 dk önce
    vatan sağolsun.. millet sağolsun.. ister 10 tl olsun ister 20... baktık olmuyor eşek'e bineriz ama yine gideriz..

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