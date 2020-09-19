Benzin ve motorin fiyatları yeniden düzenlendi
Benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam yapıldı.
Yeni düzenlemenin ardından Ankara’da ortalama 6,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,93 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,60 liradan 6,88 liraya, İzmir’de 6,67 liradan 6,95 liraya yükseldi. Ankara’da ortalama 5,79 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,04 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 5,74 liradan 5,99 liraya, İzmir’de 5,82 liradan 6,07 liraya çıktı.