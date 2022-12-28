Benzin ve motorin fiyatları: Dev indirim var mı? Araç sahipleri: 28 Aralık 2022 Benzin ve motorin ne kadar, litresi kaç lira oldu? Akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine gelen zamlar sonrası tabelalar yeniden değişmiş ve fiyatlar artmıştı. Yaşanan artış sonrası gözler brent petrole çevrildi. Brent petroldeki düşüşle birlikte beklenen indirim haberi geldi. Yapılan son zam 23 Aralık Cuma günü benzin fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorine yılın son indirimi geldi. Depoları fullemeden önce hemen istasyonlara kayıt olun ve indirimden yararlanın denildi. Peki 28 Aralık 2022 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı? Brent petrol kaç dolar? İşte 28 Aralık Çarşamba güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Son yapılan akaryakıt zammı 23 Aralık Cuma günü benzin grubuna yansımıştı. Bugün itibarıyla herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,54 dolardan işlem görüyor. Dün 86,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,68 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 84,54 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,31 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, resesyon beklentilerinin yanı sıra Çin'de artan Covid-19 vaka sayıları ve ABD'de arz endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARINDA ÇİFTE İNDİRİM YAPILMIŞTI

20 Aralık Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorin fiyatlarında ise 77 kuruş indirim yapıldı.

28 ARALIK 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.63 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.75 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.62 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 9.75 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 18.83 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22.23 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 18.81 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22.32 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

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