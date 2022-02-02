Benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin litre fiyatı!

Rusya ve Ukrayna krizi perol fiyatlarını vurdu. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yükselişi akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken benzin ve motorin geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ne kadar oldu?

EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamasında yeni zamların pompa satış fiyatlarına da yansıyacağı bildirildi. Yapılan son zam ile birlikte İstanbul’da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya yükselirken Ankara'da 14,14 liradan 14,53 liraya, İzmir’de ise 14,15 liradan 14,54 liraya çıkarıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ne kadar oldu?

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 14,32 liradan 14,64 liraya yükseldi. Motorin Ankara'da 14,39 liradan 14.71 liraya çıktı ve İzmir, fiyatlarını 14,38 liradan 14,70 liraya güncelledi.

28 Ocak 2022 tarihide EPGİS’ten benzin, motorin ve LPG zammına ilişkin bir açıklama gelmedi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 20 Ocak’ta zam gelmişti. Benzine 26 kuruşluk zam yapılmıştı. Motorine 52 kuruşluk zam gemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Uzmanlar, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle, Fed kararının ardından petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor. Petrol fiyatlarının yükselişi demek akaryakıt fiyatlarına yeni zamların geleceği anlamına gelmekte. Önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına yeniden zammın gelmesi kaçınılmaz.