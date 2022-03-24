Benzin motorin son dakika! Benzin motorin zammı: Güncel benzin mazot fiyatları ne kadar oldu?
Rusya’nın Hazar Boru Hattı'nda fırtına nedeniyle meydana gelen hasar sebebiyle günlük 1 milyon varil petrol akışının durdurması küresel piyasaları hoplattı. Brent Petrol, 24 Mart 2022 sabahında spot piyasada 121 dolarlık fiyatla işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi nedeniyle benzin ve motorine zam mı gelecek? Akaryakıt zammı var mı? sorularının sorulmasına neden oldu. Peki benzin litre fiyatı ne kadar? Benzin ne kadar oldu? Motorin-mazot fiyatı ne kadar? İşte güncel benzin, motorin fiyatı.
Brent petrol varil fiyatı tedarik sıkıntısı yaşanacağı korkusu petrol fiyatlarını yukarı çekti. Uluslararası piyasalarda dün 117 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol yeni günde 120 doları aştı. Petrol fiyatının yükselmesine paralel olarak akaryakıt fiyatlarına da zam geliyor.
Benzin ve motorine zam mı geldi?
Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi benzin ve motorine zammı da beraberinde getirmekte. 23 Mart'ta benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı motorine bir zam daha geliyor. Enerji piyasasından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruş zam geliyor.
Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu?
Bu gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 25 lirayı da aşacak. Bugün motorinin litresi İstanbul'da 22,22 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye satılıyor.