Benzin motorin son dakika! Benzin motorin zammı: Güncel benzin mazot fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol varil fiyatı tedarik sıkıntısı yaşanacağı korkusu petrol fiyatlarını yukarı çekti. Uluslararası piyasalarda dün 117 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol yeni günde 120 doları aştı. Petrol fiyatının yükselmesine paralel olarak akaryakıt fiyatlarına da zam geliyor.

Benzin ve motorine zam mı geldi?

Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi benzin ve motorine zammı da beraberinde getirmekte. 23 Mart'ta benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı motorine bir zam daha geliyor. Enerji piyasasından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruş zam geliyor.

Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu?

Bu gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 25 lirayı da aşacak. Bugün motorinin litresi İstanbul'da 22,22 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye satılıyor.