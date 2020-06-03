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Aktüel

Benzin istasyonunda patlama: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde benzin istasyonunun depo bölümünde meydana gelen patlama sonucu bir çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:14:18 -
Benzin istasyonunda patlama: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde benzin istasyonunun depo bölümünde meydana gelen patlama sonucu bir çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Keş Mahallesi’nde bulunan benzin istasyonunun depo kısmında patlama meydana geldi. Patlama sonucu kumsalda ailesiyle beraber gezintiye çıkan 5 yaşındaki D.Ç isimli kız çocuğu yaralandı. Patlama sonrası yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne, ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, istasyonun depo bölümünde ise maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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