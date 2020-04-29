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Yerel

Benzin istasyonunda dehşet veren anlar! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Bursa’da bir benzin istasyonunda park halindeki araç alev alev yandı. Bir anda yanmaya başlayan otomobilin içerisinde bulunan 3 yaşındaki çocuk ise ağır yaralı halde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

2020-04-29 16:01:00 -
Benzin istasyonunda dehşet veren anlar! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otomobilin içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk yangında ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Araç bilinmeyen sebeple yanmaya başladı

Olay Bursa Ankara yolu Mezitler bölgesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İnegöl'den Sultaniye Mahallesine gitmek isteyen Dilan U. idaresinde 16 AGC 117 plakalı otomobil yol üzerinde bir petrol istasyonunda durdu. Dilan U. mola verdiği esnada bilinmeyen bir sebeple araçta yangın çıktı.

3 yaşındaki çocuk araç içerisinde tek kaldı

Araç içerisindeki 3 yaşındaki Çınar U. işletme sahibi tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Çınar 112 ekibinin ilk müdahalesinden sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar bulunan Dilan U. Bursa'daki yanık ünitesine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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