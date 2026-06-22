Benzin istasyonunda dehşet! Ezdiği yaralıyı çuval gibi yere attı

Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı. Kontrolden çıktığı belirtilen gri renkli otomobil, istasyona hızla girerek pompaların yanında bulunan 3 çalışanı ezdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, istasyon görevlilerinin kendi aralarında ayakta sohbet ettiği sırada aracın büyük bir hızla alana daldığı görüldü. Ne olduğunu anlayamayan çalışanlar, aracın çarpmasıyla savrularak yere düştü.

ARAÇ POMPAYA ÇARPARAK ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kaza sırasında otomobil, çalışanların yanı sıra yakıt pompasına da çarptı. Çarpmanın etkisiyle pompa büyük hasar görürken, istasyonda panik yaşandı.

Görüntülerde, çarpmanın ardından çalışanların metrelerce savrulduğu ve bazı parçaların üzerlerine düştüğü anlar yer aldı. Olayı gören çevredekiler, büyük korku içinde yaralılara yardım etmek için istasyona koştu.

YARALIYA TEPKİ ÇEKEN MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından araçtan inen sürücünün tavrı ise tepkilere neden oldu. Sürücünün, yerde ağır yaralı halde yatan çalışanlardan birini kollarından tutarak kaldırmaya çalıştığı görüldü.

Ancak yaralıyı taşıyamayan sürücü, bilinci yerinde olmadığı belirtilen işçiyi sert biçimde yeniden beton zemine bıraktı. Bu anlar, çevredeki kişilerin ve görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti.

3 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, vücutlarında kırıklar ve ağır travmalar oluşan 3 istasyon çalışanına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya neden olan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından akaryakıt istasyonunda güvenlik önlemleri alınırken, kamera kayıtları incelemeye alındı.

Polis, otomobilin neden kontrolden çıktığını ve sürücünün kazadan önceki durumunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından olay ülkede geniş yankı uyandırdı. Özellikle sürücünün ağır yaralı çalışana yönelik sert müdahalesi sosyal medyada infiale yol açtı.

Tegucigalpa’daki kaza, hem akaryakıt istasyonlarında güvenlik önlemlerini hem de kaza sonrası yaralılara bilinçsiz müdahalenin yol açabileceği riskleri yeniden gündeme taşıdı.