Benzeri yok! Diyarbakır Mardin ve Şanlıurfa'nın kesiştiği yerde ortaya çıktı!

Volkanik arazinin çorak görüntüsü arasında beliren doğal güzellik görenleri şaşırtıyor. Üç büyük ilin kesişim noktasında bulunan ve 'doğal akvaryum' olarak nitelendirilen kaynak, içinde barındırdığı yaşamla bilim dünyasının da dikkatini çekti. İşte Türkiye'de eşi benzeri olmayan o noktanın hikayesi...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafi yapısını şekillendiren en önemli unsurlardan biri olan sönmüş yanardağ Karacadağ, gizemli bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa il sınırlarının birleştiği noktada yer alan 1957 rakımlı dağ, binlerce yıl önce püskürttüğü lavlarla 120 kilometrelik devasa bir bazalt plato oluşturdu. Volkanik kalıntıların hakim olduğu bu zorlu coğrafya, bağrında şaşırtıcı bir yaşam alanı saklıyor.

TAŞLARIN ARASINDAKİ DOĞAL AKVARYUM

Bölgenin sert iklimi ve taşlık yapısına tezat oluşturan su kaynağı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Leblebitaş Mahallesi mevkiinde bulunuyor. Etrafı siyah bazalt taşlarla çevrili olan ve sadece 2 metrekarelik bir alanı kaplayan bu kaynak, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından ilgi odağı haline geldi. Karacadağ'ın derinliklerinden gelen soğuk kaynak suyuyla beslenen bu minik havuz, doğa tutkunlarına çölde vaha etkisi yaratıyor.

AKADEMİSYENLER TÜR TESPİTİ YAPTI

Yıllardır varlığını koruyan bu su kaynağının en dikkat çekici özelliği ise içinde barındırdığı canlı çeşitliliği oldu. Adeta bir 'doğal akvaryum' görünümünde olan kaynağı inceleyen akademisyenler, bu daracık alanda üç farklı balık türünün yaşadığını belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, volkanik su kaynağında 'sarı balık', 'tatlısu kefali' ve 'kaya balığı' türlerinin yaşam sürdüğü tespit edildi. Çevresindeki kurak yapıya rağmen suyun debisinin ve kalitesinin, bu canlıların hayatta kalmasına olanak sağladığı belirtiliyor.