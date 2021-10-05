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Siyaset Benzer hamleler peş peşe geldi... Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı taklit mi ediyor?
Siyaset

Benzer hamleler peş peşe geldi... Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı taklit mi ediyor?

Başkan Erdoğan'ın basketbol maçı videosu ve torununun kedisi ile çekildiği görüntülerin bir benzerleri CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da geldi. Yaşanan bu gelişmeler "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı mı taklit ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 19:49:00 - 2021-10-05 19:54:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan basketbol maçı yaptı, Kılıçdaroğlu Abant'ta 7 km yürüdü. Ardından Erdoğan'ın kedi Pıt Pıt Şeker ile olan pozlarının bir benzeri Kılıçdaroğlu'ndan da geldi. Zira Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kedisi Şero ile görüntülerini vakit kaybetmeden paylaştı.

Birkaç gün içerisinde yaşanan benzer hamleler, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı rol model aldığını kuvvetlendirecek örnekleri oluşturdu.

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