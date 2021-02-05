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Siyaset Benzemezlerin buluşması sürüyor
Siyaset

Benzemezlerin buluşması sürüyor

Millet İttifakı’nın bileşenleri dün de bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:29:00 -
Benzemezlerin buluşması sürüyor

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifakı yine reddederek, gündeme ilişkin şunları söyledi: “Ülkenin güzel, toplumsal uzlaşma ile kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyacı var. Bunun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Boğaziçi Üniversitesine yapılan atama bütün teamüllere aykırı bir atamadır ve doğru değildir. (Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması söz konusu değil.”

Karamollaoğlu: HDP ile de oturup konuşuruz

Karamollaoğlu ise şunları dile getirdi: “Hangi niyetle yapılırsa yapılsın ben, bize gelen ister AK Parti olsun, ister HDP olsun onlarla da oturup elbette bu meseleleri görüşmeyi işin tabiatı gereği olarak normal karşılıyorum. Burada esas olan zihniyetler. Anayasadan önce zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var.”

Akşener'den 'İkinci Cumhuriyet' iddiası

Bir diğer dikkat çekici görüşme ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İP Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerçekleşti. İP genel merkezindeki ziyaret sonrası konuşan Akşener, şunları ifade etti: “Yeni anayasa dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki bunun cevabını almamız gerekiyor. (Boğaziçi) Toplumsal olaylarda provokatörler olur. Devletin görevi o provokatörleri ayıklamaktır, ensesinden tutmaktır.” Babacan da, “Onların anayasadan ne anladığının bir kıymeti yok. Uymuyorlar zaten. Uymadıkları metni değiştirseler ne değiştirmeseler ne” şeklinde garip konuştu.

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