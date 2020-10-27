Benli: Tasarruf alışkanlığı küçük yaşta kazanılmalı

Güvende hissetmek ve gelirlerde herhangi bir azalma yaşandığında bunun sonuçlarına maruz kalmamak için tasarruf yapmanın önemine değinen Benli şunları söyledi: “Tasarruf, refahı sürdürülebilir kılmak için olmazsa olmaz bir alışkanlık ve bu alışkanlığın küçük yaşlardan itibaren kazanılması büyük önem taşıyor. Birikim sahibi olduğumuzda kendimizi daha güvende hissediyor, yarınlara daha güvenle bakıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle emeklilikte gelir kaybı yaşamama ve bugün sahip olduğu standartları emeklilik döneminde de koruma gibi önemli ihtiyaçlarını da düşündüğümüzde birikim yapmak için en öne çıkan yöntem özel emeklilik oluyor. Sistem, sunduğu avantajlarla uzun vadede önemli kazançlar sağlıyor. Ben de Dünya Tasarruf Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımıza Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olarak az çok demeden tasarruf yapmaları çağrısında bulunuyorum.”

Ebeveyinler iyi birer rol model

Tasarrufun alışkanlık haline gelmesi için küçük yaşlardan itibaren çocukların birikim yapmaya başlaması gerektiğini ifade eden Benli, “Bu alışkanlıkları ileri yaşlarda edinmek zor olduğundan, ebeveynlerin iyi birer rol model olarak çocuklara tasarruf alışkanlığını erken yaşlarda kazandırması onların yarınları adına yapabilecekleri en güzel katkılardan biri” dedi.