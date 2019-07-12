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Benjamin Tetteh kimdir nereli ve kaç yaşında? Benjamin Tetteh Galatasaray transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri merak ediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği Benjamin Tetteh için transfer görüşmeleri başladı. Semih Kaya'nın takım arkadaşı olan Benjamin Tetteh Gana U17 ve U20 takımlarının formalarını 18 kez giydi ve 7 gol atabildi. 2016-2017 sezonunda 14 maça çıkan genç golcü 1 gol atabildi. Çekya kariyerini sürdüren 21 yaşındaki oyuncu 2017-2018 sezonunu Bohemians'da geçirdi. Peki Benjamin Tetteh kimdir nereli ve kaç yaşında?

12 Temmuz 2019 Cuma 14:28
Benjamin Tetteh kimdir nereli ve kaç yaşında? Benjamin Tetteh Galatasaray transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri merak ediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği Benjamin Tetteh için transfer görüşmeleri başladı. Semih Kaya'nın takım arkadaşı olan Benjamin Tetteh Gana U17 ve U20 takımlarının formalarını 18 kez giydi ve 7 gol atabildi. 2016-2017 sezonunda 14 maça çıkan genç golcü 1 gol atabildi. Çekya kariyerini sürdüren 21 yaşındaki oyuncu 2017-2018 sezonunu Bohemians'da geçirdi. Peki Benjamin Tetteh kimdir nereli ve kaç yaşında? 

1.93 boyundaki forvet oyuncusu Benjamin Tetteh 21 yaşında ve Gana'lı. 2015 yılında Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan Tetteh ilk sezonunda 16 karşılaşmada foma giydi ve 2 gol atabildi. Tetteh'in bir sezon sonraki durağı Çek ekibi Slovacko oldu. 2016-2017 sezonunda 14 maça çıkan genç golcü 1 gol atabildi. Çekya kariyerini sürdüren 21 yaşındaki oyuncu 2017-2018 sezonunu Bohemians'da geçirdi. 21 maçta 2 gol atabildi.

Semih Kaya'nın takım arkadaşı 

Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken Tetteh asıl patlamayı bu sezonun ilk yarısında yaşadı. Sparta Prag'da Ligde 19 maça çıkan Gana'lı forvet 9 gol atarak ismini duyurdu. Semih Kaya'nın takım arkadaşı olan Benjamin Tetteh Gana U17 ve U20 takımlarının formalarını 18 kez giydi ve 7 gol atabildi. Güncel piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 2 milyon Euro olan Tetteh'in kulübü Sparta ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:28
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