Benjamin Stambouli Adana Demirspor’da

Süper Lig hasretine son verdikten sonra transferde hareketli günler geçiren Adana Demirspor, transfer de bir kez daha bombayı patlattı. Mavi lacivertli ekip, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain gibi takımlarda forma giymiş olan tecrübeli orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan paylaşımda," Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Benjamin Stambouli kimdir?

Benjamin Stambouli 13 Ağustos 1990 tarihinde Marsilya, Fransa’da doğdu. Schalke 04 takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.

Benjamin Stambouli hangi takımlarda oynadı?

Montpeiller

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Montpellier kulübünde başlayan, Benjamin Stambouli bu takımda 4 yıl top koşturdu.

Tottenham Hotspur FC

1 Eylül 2014'te Tottenham'la anlaşan Benjamin, 1 sezonda 25 maça çıktı ve 1 gol attı.

Paris Saint-Germain

21 Temmuz 2015'te, 8,60 milyon € bonservis bedeliyle PSG ile sözleşme imzaladı.

Schalke 04

26 Ağustos 2016'da 8 milyon € karşılığında Schalke'ye transfer oldu.