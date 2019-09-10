0553 313 94 23

"Benim kalemim var, olmayan birisine verin"

Kayseri’nin Talas ilçesindebir ilk okulda okulun ilk günü hediye edilen kalemleri, ‘benim kalemim var, olmayan birine verin’ diye almak istemeyen minik öğrenci duygulandırdı.

10 Eylül 2019 Salı 08:58
"Benim kalemim var, olmayan birisine verin"

Kayseri’nin Talas ilçesindebir ilk okulda okulun ilk günü hediye edilen kalemleri, ‘benim kalemim var, olmayan birine verin’ diye almak istemeyen minik öğrenci duygulandırdı.


Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim, okulun ilk günü öğrencilere kurşun kalem hediye etti. Birinci sınıfta bir kız çocuğuna hediye kalemi uzatan Serim, aldığı cevap karşısında hem şaşkınlığını gizleyemedi, hem de duygulandı.


‘İlk günden yüz puan alan çocuk’ yorumu İle sosyal medya hesabından öğrenci ile yaşadığı diyaloğu paylaşan müdür Şener Serim, “Okulun ilk günü hediye edilen kurşun kalemi "Benim Kalemim var, olmayan birine verin" diyen güzel yürekli çocuk. Bu kalemler ihtiyacı olanlara değil, ilk gün hediyesi sınıfında herkese veriyoruz dedikten sonra aldı. Hem kalemi hem de 100 puanı fazlası ile hak etmedi mi? Bizim de tüm yorgunluğumuzu aldı” diye konuştu.


Serim, bu davranışın örnek olmasını dileyerek, “Hak etmediği halde başkalarının hakkını almaya çalışanlara, ihtiyacı olmadığı halde lazım olur nasıl olsa bedava diye alanlara örnek olması dileği ile” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul servislerinde aranan 946 kişi yakalandı
    1. Okul servislerinde aranan 946 kişi..
    2. Uğur Böceği kurs kayıtları başlıyor
    3. Elazığ’da, ‘Önce Aile’ konferansı
    4. Döviz kurları
    5. Kırtasiyelerde yoğun mesai
    6. ETÜ’de dijital dönüşüm başladı
    7. Brent petrolün varili 63,03 dolar
    8. (Özel haber) Göçmenler Van’da..
    9. Okullar ne zaman ara tatile girerecek?..
    10. Yüzme milli takımlarına tanıtım..
    11. İçişleri Bakanlığının okul servis..
    12. YKS adayları için "ek yerleştirme"..
    13. FETÖ’nün ’mahrem asker abilerine’..
    14. PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist..
    15. İstanbul polisinden okul çevrelerinde..
    16. Elektrik tellerine çarpan kuşlar..
    17. Analar görevini yapıyor, şimdi gözler..
    18. Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim..
    19. Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar’daki..
    20. Otobüs bileti alarak İstanbul’a gitmek..
    21. Arjantin’de Maradona çılgınlığı!
    22. FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
    23. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    24. Serbest piyasada döviz fiyatları
    25. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    26. Kuzey Kore, kısa menzilli füze denedi
    27. Söke’de çalınan minibüs bulundu
    28. 28 ilde büyük operasyon! Gözaltılar var
    29. Ambulans kaza yapınca yeniden..
    30. Ham incir reçeli tarifi | Tam..
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu