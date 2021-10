"Benim için bitti dedi", Halk TV’den istifa etti

Halk TV Ankara haber müdürü Umut Yertutan görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yurtutan paylaşımında "Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Önemli olan o kapıdan onurunla girip onurunla çıkmaktır. Yeni mecra yakın mı uzak mı bilemem. Çünkü Halk TV benim için bitti. Ama her an hazır olacağız. Yine en onurlu duruşumuzla tabi. Ve her daim asla umudumuzu kaybetmeden..." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz Aralık ayında göreve başlayan Yertutan neden istifa ettiğine ilişkin detay ise vermedi.



Dikkat çeken ise Umut Yertutan'ın daha önce istifa eden Halk TV haber koordinatörü Bengü Şap'ın ardından ikinci önemli yönetici olması. En son, TGS'nin devreye girmesi sonucu kanalın patronu Cafer Mahiroğlu'nu pazarlık için masaya oturtmak istemesi ancak Mahiroğlu'nun masadan kaçmasının ardından Suat Toktaş'ın "Ben burada bir yönüyle işveren temsilcisiyim" demesi emeği ve hakkı savunan bir çok kesimden sert tepki çekmişti.