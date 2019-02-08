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"Benim de çılgın projem var"

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yapmayı vaat ettiği 15 yeşil alan projesinin çılgın proje olduğunu savundu.

08 Şubat 2019 Cuma 15:23
"Benim de çılgın projem var"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen seçim kampanyasıyla ilgili koordinasyon çalıştayı CHP İstanbul İl Başkanı, istifa edip geri dönen Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve ilçe adaylarının katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan duyurusunu yaptığı 15 yeşil alan projesinin İstanbul'un neresine ve nasıl yapılacağı sorusu üzerine, bu projenin Haramidere'den, Ambarlı Vadisinden başlayıp Pendik'e kadar olan kısmı kapsadığını dile getirdi.

"Bu bir çılgın proje"

Bunun çılgın bir proje olduğunu belirten İmamoğlu, "Önceliğimiz bu kente yeşil alan kazandırmak. İstanbulluları çıldırtan ne varsa tam tersini yapacağız, o da çılgın proje olacak." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:23
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

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  • yusuf tekiryusuf tekir10 dk önce
    çılgın projesi makaryosun heykelini taksime dikecek ne kadar türk düşmanı varsa anıtını dikip muzesini açacak beli
  • yusuf tekiryusuf tekir10 dk önce
    çılgın projesi makaryosun heykelini taksime dikecek ne kadar türk düşmanı varsa anıtını dikip muzesini açacak beli
  • NurNur24 dk önce
    Sen chpli olmakla zaten çılgınlık yapmışsınAllah islah etsin fikirsiz projesiz beceriksiz nerede hepsi chp de Allah onları bir araya toplamışsanki!!
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş39 dk önce
    evet var biliyorum "yırtık don" projesi
  • Kocasolak Kocasolak 41 dk önce
    Kanal İstanbul’u İzmit Gölcük ve Sakarya karasu arasına, Anadolu’ya yapacağım de.

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