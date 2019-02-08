"Benim de çılgın projem var"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen seçim kampanyasıyla ilgili koordinasyon çalıştayı CHP İstanbul İl Başkanı, istifa edip geri dönen Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve ilçe adaylarının katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan duyurusunu yaptığı 15 yeşil alan projesinin İstanbul'un neresine ve nasıl yapılacağı sorusu üzerine, bu projenin Haramidere'den, Ambarlı Vadisinden başlayıp Pendik'e kadar olan kısmı kapsadığını dile getirdi.

"Bu bir çılgın proje"

Bunun çılgın bir proje olduğunu belirten İmamoğlu, "Önceliğimiz bu kente yeşil alan kazandırmak. İstanbulluları çıldırtan ne varsa tam tersini yapacağız, o da çılgın proje olacak." diye konuştu.