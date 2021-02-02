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Biyografi Benim Adım Melek’in Vildan’ı Şebnem Zorlu kimdir?
Biyografi

Benim Adım Melek’in Vildan’ı Şebnem Zorlu kimdir?

Benim Adım Melek dizisi Çarşamba akşamları Kuruluş Osman dizisi ile reyting için kıyasıya yarışıyor. Tam bir aile dizisi olan Benim Adım Melek dizisinde Vildan karakterini oynayan oyuncu Şebnem Zorlu’dur. Şirhanlar konağının gelini olan ve doktor Ömer’in annesi Vildan konaktan ayrılmaya karar verilir. Peki Benim Adım Melek’in Vildan’ı Şebnem Zorlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:21:00 - 2021-02-02 13:21:51
Benim Adım Melek’in Vildan’ı Şebnem Zorlu kimdir?

Şebnem Zorlu  kimdir, kaç yaşında? Şebnem Zorlu, 1977 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Şebnem Zorlu Böyle mi Olacaktı dizisiyle ilk kez izleyicinin karşısına çıktı. Şebnem Zorlu, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. 2007 yılında Kavak Yelleri dizisinde Zeynep Eroğlu karakterini canlandıran Zorlu, Benim Adım Melek dizisine dahil olmadan hemen önce 2014 yılında Not Defteri’nde rol alarak yıldızını parlatmıştır. Şimdi ise Benim Adım Melek dizisinde Vildan karakterini canlandırmaktadır. 

Şebnem Zorlu oynadığı diziler ve filmler

Böyle Mi Olacaktı – 1997

Seni Yaşatacağım- 2003

Bir İstanbul Masalı- 2003

Çaylak (Seçil) – 2003

 Beyaz Gelincik- 2005

Arka Sokaklar – 2006

Kavak Yelleri (Zeynep) – 2007

Tiksinti- 2007

Gece Sesleri (Tuna) – 2008

Sonsuz-2009

Umut Yolcuları – 2010

Krem- 2012

Not Defteri – 2014

Benim Adım Melek – 2019

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