Benim Adım Melek dizisi Çarşamba akşamları Kuruluş Osman dizisi ile reyting için kıyasıya yarışıyor. Tam bir aile dizisi olan Benim Adım Melek dizisinde Vildan karakterini oynayan oyuncu Şebnem Zorlu’dur. Şirhanlar konağının gelini olan ve doktor Ömer’in annesi Vildan konaktan ayrılmaya karar verilir. Peki Benim Adım Melek’in Vildan’ı Şebnem Zorlu kimdir?