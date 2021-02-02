Benim Adım Melek’in Vildan’ı Şebnem Zorlu kimdir?
Benim Adım Melek dizisi Çarşamba akşamları Kuruluş Osman dizisi ile reyting için kıyasıya yarışıyor. Tam bir aile dizisi olan Benim Adım Melek dizisinde Vildan karakterini oynayan oyuncu Şebnem Zorlu’dur. Şirhanlar konağının gelini olan ve doktor Ömer’in annesi Vildan konaktan ayrılmaya karar verilir. Peki Benim Adım Melek’in Vildan’ı Şebnem Zorlu kimdir?
Şebnem Zorlu kimdir, kaç yaşında? Şebnem Zorlu, 1977 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Şebnem Zorlu Böyle mi Olacaktı dizisiyle ilk kez izleyicinin karşısına çıktı. Şebnem Zorlu, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. 2007 yılında Kavak Yelleri dizisinde Zeynep Eroğlu karakterini canlandıran Zorlu, Benim Adım Melek dizisine dahil olmadan hemen önce 2014 yılında Not Defteri’nde rol alarak yıldızını parlatmıştır. Şimdi ise Benim Adım Melek dizisinde Vildan karakterini canlandırmaktadır.
Şebnem Zorlu oynadığı diziler ve filmler
Böyle Mi Olacaktı – 1997
Seni Yaşatacağım- 2003
Bir İstanbul Masalı- 2003
Çaylak (Seçil) – 2003
Beyaz Gelincik- 2005
Arka Sokaklar – 2006
Kavak Yelleri (Zeynep) – 2007
Tiksinti- 2007
Gece Sesleri (Tuna) – 2008
Sonsuz-2009
Umut Yolcuları – 2010
Krem- 2012
Not Defteri – 2014
Benim Adım Melek – 2019