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Medya Benim Adım Melek oyuncusuna büyük şok! Kötü haberi telefonla aldı
Medya

Benim Adım Melek oyuncusuna büyük şok! Kötü haberi telefonla aldı

TRT1'de ekranlara Benim Adım Melek dizisinde Alpay karakteri ile izleyenlerin dikkatini çeken Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 17:40:00 -
Benim Adım Melek oyuncusuna büyük şok! Kötü haberi telefonla aldı

Bodrum’a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı.

Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi. İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı.

Restoran çatısında hasar oluştu. Ünlü oyuncu Kaan Çakır’a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.

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