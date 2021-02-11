Benim Adım Melek dizisinde her şey ortaya çıktı! Kovuluyor

Çarşamba akşamları TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisi, 52 bölüm ekranda dramın en ağır hallerini izleyicilerin karşısına getirdi. Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin başrollerinde yer aldığı dizide, Melek’in üzüntüleri ise bir türlü bitmedi.

Melek ve Halil tam da her şey yoluna girmiş ve hayatlarında bir bahar havası yaşarken, araya giren Alpay tüm sihri bozdu… Alpay, Halil ile Melek’in evlenmemesi için oyun üzerine oyun tezgahlıyor… Halil’i imzaladığı sözleşme ile tehdit eden Alpay’ın hikayede artık istenmeyen kişi olduğu da 53. bölümde netleşecek.

Kaan Çakır’ın büyük bir başarıyla canlandırdığı, izleyicilerin de sinirlerini zıplatan Alpay, uzun süre işbirliği yaptığı Kenan’dan da tokat yiyecek. Kenan, “Çık git, ne halt edersen et, karşıma çıkma” diyerek tüm ipleri koparttı. Kenan’ın yanından da kovulan Alpay, herkesten tokat yiyor.

Alpay’ın izleyicilerin yüreklerinden de kovulması çok önce yaşanmıştı. Bu karakteri dizide görmek istemeyen de büyük bir kitle var. Ancak Alpay, dizinin kötü adam kontenjanını çok başarılı şekilde dolduruyor ve hikayenin ilerleyen bölümlerinde de mutlaka ortamı germek için senaristler tarafından kullanılacaktır.

Benim Adım Melek dizisinin 53.bölümü 17 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman paylaşıldı. Dizi hayranları Zümrüt’e de yeni bölümde daha da çok sinir olacak. İzleyiciler; Zümrüt, Alpay ve İdris karakterlerinden pek haz etmiyor…

Defne ile uğraşmaya devam eden Zümrüt’e sosyal medyada yoğun bir tepki var… “Senarist rahat bırak şunları” diye mesaj yollayan Benim Adım Melek hayranları, tam da Defne ve Ömer’in mutlu olacağını düşünmüşken, Zümrüt’ün kötülükleriyle şoke oldu.