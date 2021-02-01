Benim Adım Melek dizisinde flaş ayrılık kararı

Çarşamba akşamlarının sevilen TRT1 dizisi Benim Adım Melek, kemik izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Reytingleri bazen düşen, bazen daha iyi seviyelere gelen dizinin 50 bölümü geride kaldı. 3 Şubat Çarşamba akşamı Benim Adım Melek 51. yeni bölümü ile ekrandaki yerini alacak. Vildan konaktan Ayrılma kararı veriyor… Şirhanlar’da yaprak dökümü mü yaşanacak? Peki dizide başka neler olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan, “Benim Adım Melek” elli birinci bölümüyle ekranlara geliyor. 3 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan “Benim Adım Melek” yaşanacakların detayı şöyle: Cumali ve Seyitali torunlarının ve çocuklarının mutluluğu için üzerlerine düşün ne ise yapmaya hazırdır… Melek sonunda Halil ile kavuşacağı için mutludur. Halil ise sözleşmenin etkisi ile bu nişan mutluluğunu yaşayamaz.

Kadriye, doğumu sağ salim gerçekleştirir. Ama ikizlerini bir türlü kucağına alıp bağrına basamaz. Kenan, Alpay’ın Melek ile Halil’i rahatsız ettiğini ve bir planın peşinde olduğunu sezer. Alpay’ı yakın takibe alır. Kenan neler olduğunu çözebilecek mi? Cumali, Halil’in düşünceli ve sıkıntılı hallerini fark eder. Ama nedenini bir türlü çözemez.

Vildan, Zümrüt’e artık dayanamayıp konaktan ayrılmakta karalıdır. Ömer doğup büyüdüğü konağı mı yoksa annesini mi seçecektir? Şirhanların konağında yaprak dökümü mü yaşanacak? Alpay Halil’i her yerde yakalayarak sözleşmeyi hatırlatır ve gerginlik yaratır. Halil, Alpay’la yaptığı sözleşme gereği nişan yüzüğünü atacak mıdır?