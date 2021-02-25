Benim Adım Melek dizisinde ayrılık gelişmesi!

Benim Adım Melek dizisinde 55. yeni bölüm 3 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak.TRT1’in sevilen dizisi 2. sezonda yoluna devam ediyor. Reytingleri ortalama seviyelerde gelen dizinin kemik bir izleyici grubu bulunuyor. Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin başrollerinde yer aldığı dizinin hikayesinde ise önemli gelişmeler yaşanacak. Kaan Çakır’ın oynadığı Alpay karakterinin akıbeti de merak konusu oldu. Alpay diziden ayrılacak mı, bir ayrılık havası estirilmeye başlandı.

3 Mart akşamı yayınlanacak 55. bölümden ilk fragman paylaşıldı. Dizide Alpay’ı fena pataklayan Halil, polis tarafından nezarete atıldı. Alpay ise hastaneye kaldırıldı ve yaşam mücadelesi veriyor. Melek ise tüm bu olaylardan habersiz bir şekilde evde nikah tarihi meselesinde Alpay’ın donorü olduğunu ve bu durumda Halil ile evlenemeyeceklerini söylüyor. Dizinin hikayesine yönelik izleyicilerin eleştirileri de artmaya başladı.

“Hastane gidip de sormak akıllarına gelmiyor mu?” diye soran dizi hayranları Melek’in donörünün Alpay olmadığının öğrenilmesi ile her şeyin yoluna gireceğini belirtirken, bu konunun da fazlaca uzatıldığı için rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.

Alpay, dizinin kötülük timsali ismi… O olmadan hikaye bu kadar heyecanlı olmayacaktır. Alpay, hastanede yaşam savaşı veriyor. Hikayeden Alpay’ın çıkması pek beklenmiyor. Yani bir ayrılık havası verilse de şimdilik böyle bir durum yok ama olmayacağı anlamına da gelmiyor.

Halil ve Melek’in bundan sonra ne yapacakları da merak konusu oldu. Melek açısından şu aşamada evlenmeleri mümkün değil. Halil ise Alpay belasından nasıl kurtulacağını bilemiyor.