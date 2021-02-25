  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Benim Adım Melek dizisinde ayrılık gelişmesi!
Medya

Benim Adım Melek dizisinde ayrılık gelişmesi!

TRT1'de ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinde Kaan Çakır’ın rol verdiği Alpay karakterinin ayrılıp ayrılmayacağı uzun süredir tartışılıyor. Oyuncu ile ilgili dizide estirilen ayrılık havası yakın zamanda söz konusu iddiaların gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:56:00 -
Benim Adım Melek dizisinde ayrılık gelişmesi!

Benim Adım Melek dizisinde 55. yeni bölüm 3 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak.TRT1’in sevilen dizisi 2. sezonda yoluna devam ediyor. Reytingleri ortalama seviyelerde gelen dizinin kemik bir izleyici grubu bulunuyor. Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin başrollerinde yer aldığı dizinin hikayesinde ise önemli gelişmeler yaşanacak. Kaan Çakır’ın oynadığı Alpay karakterinin akıbeti de merak konusu oldu. Alpay diziden ayrılacak mı, bir ayrılık havası estirilmeye başlandı.

3 Mart akşamı yayınlanacak 55. bölümden ilk fragman paylaşıldı. Dizide Alpay’ı fena pataklayan Halil, polis tarafından nezarete atıldı. Alpay ise hastaneye kaldırıldı ve yaşam mücadelesi veriyor. Melek ise tüm bu olaylardan habersiz bir şekilde evde nikah tarihi meselesinde Alpay’ın donorü olduğunu ve bu durumda Halil ile evlenemeyeceklerini söylüyor. Dizinin hikayesine yönelik izleyicilerin eleştirileri de artmaya başladı.

“Hastane gidip de sormak akıllarına gelmiyor mu?” diye soran dizi hayranları Melek’in donörünün Alpay olmadığının öğrenilmesi ile her şeyin yoluna gireceğini belirtirken, bu konunun da fazlaca uzatıldığı için rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.

Alpay, dizinin kötülük timsali ismi… O olmadan hikaye bu kadar heyecanlı olmayacaktır. Alpay, hastanede yaşam savaşı veriyor. Hikayeden Alpay’ın çıkması pek beklenmiyor. Yani bir ayrılık havası verilse de şimdilik böyle bir durum yok ama olmayacağı anlamına da gelmiyor.

Halil ve Melek’in bundan sonra ne yapacakları da merak konusu oldu. Melek açısından şu aşamada evlenmeleri mümkün değil. Halil ise Alpay belasından nasıl kurtulacağını bilemiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beyaz Saray duyurdu! Kısa süre içinde açıklanacak
Dünya

Beyaz Saray duyurdu! Kısa süre içinde açıklanacak

Beyaz Saray, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu. ..
Time dergisi Canan Kaftancıoğlu'nu parlattı!
Siyaset

Time dergisi Canan Kaftancıoğlu'nu parlattı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na övgüler dizen ABD merkezli Time dergisi, 23 Haziran 2019'da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşeh..
İçlerine oturdu! Yunanistan Ayasofya için BM'ye ağladı
Dünya

İçlerine oturdu! Yunanistan Ayasofya için BM'ye ağladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya Camisi’ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay